E’ partita questa mattina a Porto Fuori la raccolta firme per la petizione, che il Comitato “No alla Bretella”, ha preparato da presentare alle insinuazioni locali.

Ogni sabato mattina i membro del comitato saranno in piazza per raccogliere le firme che servono per presentare la loro petizione.

Le loro richieste rimangono immutate, non vogliono la strada e cementificazione ulteriore del paese.