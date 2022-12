Schianto sulla Ravegnana: muore un uomo di 53 anni

Un impatto violentissimo non ha lasciato scampo ad un uomo di 53 anni, deceduto nel pomeriggio di giovedì sulla Ravegnana. L’incidente mortale è avvenuto nel tratto tra Longana e Ghibullo. L’uomo che ha perso la vita stava viaggiando a bordo di un Ford Ranger in direzione di Ravenna quando, per dinamiche al vaglio della Polizia di Ravenna, si è scontrato con un autospurgo che procedeva in direzione opposta. Dopo l’impatto il pick up si è intraversato, mentre il camion è finito fuori dalla carreggiata, rischiando di precipitare lungo la riva a lato della strada.

Al loro arrivo medici e infermieri del 118 purtroppo non sono riusciti a salvare la vita dell’automobilista. Illeso invece il conducente del mezzo pesante. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e per recuperare l’autospurgo.