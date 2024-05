Giunge quest’anno alla ventesima edizione la Notte dei Musei, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea, con l’organizzazione dal Ministère de la Culture francese e il patrocinio UNESCO, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM.

Il Ministero della Cultura anche quest’anno partecipa alla manifestazione, con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

Sabato 18 maggio – Notte dei Musei 2024 – i seguenti monumenti ravennati del Ministero della Cultura

Battistero degli Ariani, Mausoleo di Teodorico, Palazzo di Teodorico, Museo Nazionale di Ravenna

saranno aperti dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso ore 22.30) e vi accoglieranno con due iniziative da non perdere: