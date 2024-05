“Sabato mattina 18 maggio il partito fondato da Calenda ha invitato il candidato in piazza della Libertà .

“Anche questa settimana saremo in piazza per incontrare i cittadini di Faenza insieme ai nostri candidati e presentare le nostre proposte per le europee. Avremo il piacere di ospitare Umberto Costantini, il sindaco di Spilamberto in provincia di Modena, che ha dimostrato come facendo buona amministrazione si possano ottenere risultati importanti. Durante i suoi 10 anni di amministrazione, a Spilamberto è stato dimezzato il debito pubblico cittadino e sono stati raddoppiati i posti di asilo nido. Una storia di successo che rappresenta bene l’idea che abbiamo noi di come si governa una città” hanno dichiarato i coordinatori cittadini.

“La proposta di Azione per il Nord Est è chiara: difesa della nostra manifattura e del lavoro. L’Europa giocherà un ruolo fondamentale per garantire la sopravvivenza delle nostre imprese, proteggendole dalla concorrenza sleale di paesi che non rispettano i diritti del lavoro e l’ambiente. Abbiamo bisogno dell’Europa nel nostro territorio, perché solo l’Unione Europea ha gli strumenti economici e legislativi per affrontare le sfide di oggi. E chi amministra le comunità locali lo sa bene.” ha commentato Umberto Costantini.”