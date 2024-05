Presso la Biblioteca Manfrediana di Faenza, da questa settimana e fino al 21 maggio, sarà esposto il progetto fotografico “Cronache di uno scatto”, realizzato dalla classe 3Bgraf (ora 4Bgraf) dell’ ”Oriani” di Faenza, durante il periodo immediatamente successivo ai tragici eventi del maggio 2023.

Il progetto, nato in memoria del compianto giornalista faentino Gennaro Cesarini, storico reporter locale, inizialmente prevedeva la realizzazione di lavori fotografici sulla quotidianità degli studenti. Tuttavia, l’alluvione del maggio 2023 ha stravolto la quotidianità di tutti, costringendo i ragazzi a ripensare il progetto.

Con l’impegno e la sensibilità che li contraddistingue, gli studenti si sono trasformati in cronisti per immagini, documentando la situazione della città colpita dal disastro. Accompagnati dai loro docenti, hanno immortalato strade e case devastate, e la solidarietà che ne è scaturita tra le persone.

Le fotografie scattate dai ragazzi sono state poi selezionate e impaginate in un piccolo volume, arricchito da riflessioni e testi scritti. Il risultato è un’opera toccante e preziosa, che testimonia la forza e la resilienza della comunità faentina di fronte alla tragedia.

L’esposizione alla Biblioteca Manfrediana rappresenta un’occasione per non dimenticare gli eventi del maggio 2023 e per ammirare il talento e la sensibilità dei giovani fotografi. Gli scatti dei ragazzi ci offrono uno sguardo unico sulla tragedia, un modo per rivivere quei drammatici momenti e per non dimenticare, facendoci riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di restare uniti di fronte alle avversità riscoprendosi comunità.