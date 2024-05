Porte aperte nelle botteghe e Olimpiadi della ceramica: il 18 e 19 maggio torna Buongiorno Ceramica!

18 e 19 maggio le città della ceramica sono in festa: decima edizione per Buongiorno Ceramica!, 57 i comuni italiani coinvolti. L’anno scorso la festa a Faenza venne annullata a causa dell’alluvione, quest’anno torna con un filo diretto allo scorso anno. A favore di 15 botteghe o musei danneggiati da acqua e fango sono stati raccolti e distribuiti 75 mila euro. Altri 42 mila euro sono stati raccolti e in attesa di essere distribuiti. Ente Ceramica ha poi ideato una targa per tutti i cittadini che vorranno ricordare l’alluvione.

Il programma di eventi del 18 e 19 maggio invece riprende il format consolidato della manifestazione: porte aperte nelle botteghe e nei musei e diversi eventi, fra i quali si distingue la novità di quest’anno: le Olimpiadi della Ceramica.