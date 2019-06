I militari della stazione di Borgo Urbecco da qualche tempo avevano sotto controllo un ragazzo faentino con precedenti specifici per droga.

Venerdì mattina il ragazzo, che rincasava dopo essere stato in compagnia della fidanzata, è stato notato dai militari della pattuglia dei Carabinieri. Sulla scorta dei precedenti i carabinieri lo hanno voluto controllare.

Il ragazzo ha spontaneamente consegnato una dose di marijuana sperando che poi il controllo non si estendesse nell’abitazione. I militari però, convinti di trovare dell’altro, hanno esteso la perquisizione anche alla sua abitazione dove hanno rinvenuto ancora 23 grammi di hashish e 450 grammi di marijuana all’interno della sua camera. Buona parte della droga era nascosta in una valigia e la restante parte in una scatola di scarpe.

Nella sua disponibilità sono stati trovati anche circa 250 euro in contanti, che sono stati sequestrati poiché ritenuti provento di attività di spaccio. Sulla scrivania della sua camera c’erano poi due bilancini di precisione, altro elemento a sostegno dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato condotto al carcere di Ravenna su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, dove è stato trattenuto in attesa della convalida.