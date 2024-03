Ripristino provinciale Valletta: nelle prossime settimane potrebbero esserci novità. Atteso anche Figliuolo

Potrebbero esserci novità nelle prossime settimane per il progetto di ricostruzione della provinciale Valletta che collega Brisighella con Zattaglia. La provinciale è completamente crollata all’altezza del chilometro 13. È uno dei simboli dei fenomeni franosi che lo scorso maggio hanno devastato la collina della Romagna Faentina. Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo è atteso per un incontro interamente dedicato alle esigenze delle colline.

Il ripristino della Valletta è l’intervento più costoso per il ritorno alla normalità. Solo per il tratto di provinciale crollato e oggi interdetto al transito sono stati stimati quasi 4 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti altri 3 milioni di euro per ripristinare i numerosi tratti interessati da frane, con relativo cedimento del corpo laterale e di parte della carreggiata.