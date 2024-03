Marinando, in sinergia con Lions Club Cervia Cesenatico Host, ha realizzato a Palazzo Manzoni, location di proprietà di Massimo Bottura , una serata per la raccolta fondi a supporto del progetto “Navigare senza limiti”, progetto che prevede l’acquisto di una nuova imbarcazione Hansa 303, totalmente attrezzata per permettere indipendentemente dalla propria condizione fisica e cognitiva, a chiunque di governare una barca a vela.

Al centro dell’evento serale il tema della scoperta del mondo del GIN , prodotto sempre più in ascesa che incuriosisce un pubblico sempre più vasto, essendo disponibile anche in versione alcol free. A celebrarlo con spiegazioni , coctkails performance, le barman Linda Guerrinie Sofia Giurlanda, con la preziosa aggregazione del banquetting proposta da Bottura.

Una serata animata dalle performance musicali degli allievi della Ceroni Piano School di Ravenna e dall’ Old Style Trumpet di Andrea Guerrini.

“Ringraziamo quanti hanno generosamente partecipato e contribuito, l’obiettivo è continuare a creare altri momenti conviviali finalizzati al supporto dei progetti ma con l’idea di strutturare sempre più , iniziative in cui si celebra la buona gastronomia, le eccellenze del territorio , l’arte e la convivialità.

Marinando Ravenna opera per la diffusione e condivisione della propria mission al fine di trovare non solo supporto per i progetti ma anche volontari per le proprie attività. L’associazione sta vivendo un grande momento evolutivo che la vede sempre più legata alle esigenze del territorio e non solo. Le nostre attività hanno sempre più un riflesso positivo tanto che a breve partirà una sperimentazione con l’Ospedale Rizzoli di Bologna per un progetto sulle “Velaterapia”.