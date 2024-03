Nuovo episodio di intossicazione da monossido in provincia di Ravenna. L’ultimo caso è avvenuto in un’abitazione a San Lorenzo di Lugo, in via Lunga Inferiore, nella serata di martedì. Nel dicembre dello scorso anno, il Centro Iperbarico di Ravenna tornò a segnalare, come l’anno precedente, un’impennata di casi.

A San Lorenzo di Lugo, un uomo è stato trovato dai soccorritori in gravi condizioni dopo aver respirato monossido di carbonio ed è stato necessario il trasferimento in ospedale con codice di massima gravità.

Intossicata tutta la famiglia, anche se in maniera meno grave. È stata la moglie dell’uomo a ritrovare il marito in gravi condizioni al suo rientro a casa. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco, il 118 e la Polizia Locale della Bassa Romagna. A saturare l’aria dell’abitazione di monossido è stato un braciere acceso per riscaldare la casa.