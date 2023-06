Intervento del Soccorso Alpino Emilia Romagna in località San Ruffillo, a Casola Valsenio, in un’abitazione isolata da frane. L’intervento, svoltosi nel primo pomeriggio di domenica, è stato richiesto per una signora che ha manifestato forti dolori addominali. Sul posto sono intervenuti gli operatori della stazione monte Falco del Soccorso Alpino ed è stato attivato l’elisoccorso del 118 di Ravenna. I soccorritori, insieme ai Vigili del Fuoco di Casola Valsenio, hanno trasportato la donna all’elicottero. Qui la signora ha ricevuto una prima visita per poi essere trasportata in ospedale.