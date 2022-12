Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria – pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì all’indirizzo http://bit.ly/bollettinoaria – sono confermate per oggi e per tutti i prossimi giorni fino a martedì 27 dicembre compreso le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale; martedì 27 sarà emesso il nuovo bollettino (nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene infatti emesso il primo giorno lavorativo seguente) che darà indicazioni per i giorni successivi).

Le principali ulteriori limitazioni sono:

• dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 4 (si aggiunge allo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel inferiori all’euro 4, di quelli a benzina fino all’euro 2 compreso, di quelli a metano-benzina e Gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, dei ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso)

• divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

• divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.);

• divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.