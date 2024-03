Prenderà il via sabato 9 marzo il percorso di formazione “Il verde pubblico e privato – Proposte per una corretta esecuzione e gestione”, promosso dal Tavolo di lavoro sul verde pubblico in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo.

«Si tratta di tre incontri per contribuire a far crescere comportamenti di rispetto, tutela e valorizzazione degli alberi, dei corridoi e dei polmoni verdi, dei parchi e del patrimonio naturalistico cittadino – spiegano i promotori – per un presente e un futuro più sani e respirabili, effettivamente sostenibili, vivibili e meno inquinati.»

Si inizierà appunto sabato 9 marzo alle 9.30 con l’incontro “Cosa si intende per verde, a cosa serve”, assieme a Sanzio Baldini, divulgatore sulla gestione del verde.

Il ciclo proseguirà sabato 16 marzo con “Cosa, come e dove piantare le piante arboree”, assieme all’operatore del verde Giorgio Pezzi, e si concluderà il 23 marzo con “Come gestire le piante nel loro ciclo di vita”, relatore Luca Dari.

Gli incontri, gratuiti, avranno inizio alle 9.30 e una durata di due ore.

I primi due si terranno presso la sala didattica delle Cappuccine, l’ultimo nella sala dell’associazione BiArt, presso la stazione ferroviaria. Se possibile, gli ultimi due incontri si svolgeranno anche all’aperto, sul campo.

Per informazioni:

0545 280864