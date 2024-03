Ieri sera sulle 20, un malvivente con il volto coperto da una sciarpa è entrato nel bar tabaccheria di via Codronchi gestito da una famiglia di cinesi.

L’uomo ha spintonato una dipendente per poter portare via dalla cassa i pochi soldi presenti per poi allontanato a piedi.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia che hanno interrogato i testimoni per fare partire le indagini. Nella zona ci sono diverse telecamere che saranno utili per cercare di individuare il violento malvivente.