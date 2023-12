Già 50 intossicazioni da monossido di carbonio, 14 solo durante il ponte dell’Immacolata

Da quando è arrivato il freddo e in sostanza sono stati accesi gli impianti di riscaldamento, sono già una cinquantina le persone intossicate dal monossido di carbonio. 14 solo nel ponte dell’Immacolata. L’allarme arriva dal Centro Iperbarico di Ravenna dove tutti i pazienti sono stati dirottati per gli opportuni trattamenti. Fortunatamente nessun caso grave.

Delle 14 intossicazioni nei tre giorni di festa, 5 sono state causate da stufette, 9 da impianti di riscaldamento difettosi, appena revisionati, a quanto hanno testimoniato i pazienti, 1 da un impianto di riscaldamento nuovo.

Numeri che in tutti i casi preoccupano.