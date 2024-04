L’Amministrazione faentina si rende disponibile, durante i venerdì mattina di maggio e giugno 2024, a incontrare i residenti per colloqui e ricevimenti presso i quartieri Reda e Granarolo Faentino. Queste le date. Venerdì 3, 17, 31 maggio e 14 giugno 2024, dalle ore 9 alle 12 nel Quartiere Reda in via Birandola n.100. Al Quartiere Granarolo Faentino, in piazza Manfredi n.4 nelle giornate di venerdì 10, 24 maggio, 7 e 21 giugno 2024. Per chi desidera incontrare l’Amministrazione in queste occasioni, non è necessario richiedere un appuntamento. Sarà sufficiente presentarsi negli orari indicati e gli incontri si effettueranno in ordine di arrivo.