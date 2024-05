Il Giro d’Italia arriva in Emilia-Romagna con la tappa Riccione-Cento di 179km più che altro in pianura. Nel transito a Faenza, tre in fuga con il faentino Manuele Tarozzi davanti. Tante le persone in strada per festeggiare il passaggio. Poi alle 15.50 è arrivato a Lugo e nel traguardo Intergiro in volata ha vinto Manuele Tarozzi.