Ultimo incontro del ciclo di conferenze “Ravenna dopo l’alluvione. Il tempo della conoscenza e delle responsabilità anche individuali”, promosso dalla Delegazione Fai di Ravenna e da Slow Food Ra Aps, in programma mercoledì 22 maggio 2024, Giornata Internazionale della Biodiversità, alle ore 17.30 nell’Aula Magna della Casa Matha, Piazza A. Costa 3.

L’incontro dal titolo “Le pinete ravennati: preservare un patrimonio di biodiversità per continuare a vivere nella bellezza della natura”, affronta il tema della presenza delle pinete sul nostro territorio: gli interventi di Salvatore Giordano, delegato FAI Regione Emilia Romagna, di Giovanni Nobili, Reparto Carabinieri per la Biodiversità, Punta Marina, di Massimiliano Costa, direttore Parco regionale Delta del Po e Lorenza Mazzotti, Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Ravenna si concentreranno in particolare sul tipo vegetazionale, il ruolo delle perturbazioni, i cosiddetti corridoi ecologici e la funzionalità ecologica, gli interventi selvicolturali. E poi cosa è Rete Natura 2000, l’habitat, la flora e la fauna, e, infine, quali comportamenti adottare nella fruizione di questi ambienti naturali.

Al termine, sarà dedicato uno spazio a delle conclusioni congiunte dei relatori sul futuro delle pinete, quali le problematiche attuali (erosione, subsidenza, salinizzazione acquifero), l’irrigidimento del territorio. Condurrà l’incontro Oscar Manzelli, slow food Ra aps.

In apertura della conferenza, Andrea Degidi, capocronista de “Il Resto del Carlino” di Ravenna, farà un breve ricordo di Marcello Petronelli, giornalista della stessa testata , sempre molto attento alle tematiche ambientali, frequentatore assiduo delle nostre pinete e appassionato fotografo naturalista a cui gli organizzatori desiderano dedicare l’evento.

«Con questa ultima conferenza – dichiarano Claudia Giuliani e Barbara Monti, capo delegazione Fai Ra e presidente slow food Ra aps – chiudiamo un ciclo di incontri che, crediamo, ci abbiano consentito di aiutare la collettività ravennate a meglio comprendere la necessità di confrontarci con i cambiamenti climatici in atto . Ringraziamo tutti i tecnici, esperti, docenti universitari che non hanno esitato a rispondere al nostro appello e dare così gambe ad un progetto che ci rafforza nell’idea che anche il volontariato, possa e debba fare la sua parte per favorire la transizione ecologica. Un ringraziamento speciale al Primo Massaro della Casa Matha, Massimo Bozzano, che ha voluto ospitare i nostri incontri».

La Delegazione Fai di Ravenna organizza inoltre, domenica 26 maggio, nell’ambito della VI edizione di Giardini Aperti, evento regionale dedicato al verde e parte della campagna #FAIbiodiversità, una Passeggiata nella biodiversità nella pineta San Vitale, con partenza dalla Ca’ Vecchia di via Fossatone alle ore 10.

I visitatori saranno accompagnati dal Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Ravenna – Punta Marina, Ten. Col. Giovanni Nobili, alla scoperta della pineta di S. Vitale: un elemento di inestimabile valore storico ed ecologico che si inserisce nel più ampio sistema di zone naturali e semi-naturali del territorio a nord di Ravenna.