A un anno dall’alluvione, CNA Ravenna ha organizzato un incontro con istituzioni locali e regionali e le imprese per tracciare un bilancio della ripartenza e della messa in sicurezza del territorio. A un anno di distanza dalle ore drammatiche del maggio 2023, le imprese hanno raccontato le conseguenze di quei momenti e di come ancora oggi si ripercuotano sulle loro attività: 121 mila euro i danni in media riportati dalle aziende