Il forte vento di martedì scorso, oltre a causare danni a proprietà privata e al verde, ha causato problemi e disagi alla raccolta differenziata. I bidoncini di molti residenti che abitano nelle zone dove è stata organizzata la raccolta porta a porta sono volati via. In alcuni casi spargendo il loro contenuto in strada. Di fronte agli eventi atmosferici che stanno colpendo Faenza negli ultimi mesi, Italia Viva chiede quindi di porre correttivi al nuovo sistema di raccolta rifiuti.