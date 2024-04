Zeus Car inaugura la concessionaria moto. E per le auto arriva il marchio Citroen

Concessionaria auto e concessionaria moto, una singolarità per il settore. È la nuova avventura intrapresa da Zeus Car, pronta l’anno prossimo a tagliare i 50 anni di attività. La realtà faentina ha inaugurato a Imola, alle porte della città, nel grande padiglione di via Selice, il nuovo punto vendita dedicato a Vespa, Piaggio, Aprilia e Guzzi. Inaugurazione anche per le quattro ruote, con l’apertura del padiglione Citroen, che si va ad affiancare a Opel, Dacia, Renault e Kia. E presto sarà aperta una nuova sede anche a Forlì.

Ospite speciale dell’inaugurazione: Lorenzo Savadori, due volte Campione Italiano di Velocità, collaudatore per Aprilia, con cui vanta un lungo rapporto fra 125, MotoE, Superbike e MotoGP