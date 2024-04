Nuovo incidente per le strade di Ravenna. Alle 17.30 di sabato pomeriggio, mentre percorreva via Dismano, un motociclista è uscito fuori strada a bordo di una Yamaha di grossa cilindrata. Fortunatamente, le conseguenze del sinistro stradale non sono state eccessivamente gravi. Considerata la dinamica, le ferite sarebbero potute essere molto più severe per il centauro, un uomo di origine moldava.

La Yamaha proveniva dalla Statale 16 e procedeva in direzione di Ravenna. Non è ancora chiaro cos’abbia determinato l’uscita di strada. La moto è precipitata nel fosso a lato della carreggiata, dopo aver abbattuto la recinzione di un’abitazione e, soprattutto, dopo aver mancato di pochi centrimetri una colonna di cemento. Il motociclista è stato sbalzato a terra. Soccorso dal 118, ha riportato ferite ritenute di media gravità ed è stato trasportato all’ospedale di Cesena.

Sarà ora la Polizia Locale a dover ricostruire le dinamiche dell’incidente.