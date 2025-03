“Ci attiveremo subito per avere al più presto chiarezza sulla questione dei contributi per l’alluvione 2024 stanziati per il comune di Bagnacavallo ma mai richiesti.

Sarebbero oltre 7 milioni di euro disponibili per il comune di Bagnacavallo per l’alluvione 2024 per coprire i costi principali ma non sarebbero stati richiesti non tanto dal Comune ma dalla Regione, è una cosa inammissibile che si “pianga” sempre che non ci sono soldi , ma poi non si richiedono neanche i contributi già stanziati, presenteremo un interrogazione urgente perché venga chiarita la questione avendo anche a disposizione i documenti ufficiali delle richieste.

Già in risposta ad altra interrogazione l’amministrazione comunale ha dichiarato di non aver ricevuto ancora nulla dal governo per gli eventi alluvionali di settembre 2024, sarebbe grave se per la burocrazia e le lungaggini della regione Emilia Romagna i contributi fossero fermi “negli uffici della Regione”.

Ricordiamo che subito dopo l’alluvione 2024 vennero stanziati dal governo 20 milioni di euro per le prime necessità, poi successivamente altri 12 poi altri 15 milioni quindi ci sembra strano che non siano ancora arrivati ed è per questo che chiederemo chiarezza a tutti i livelli con documenti ufficiali alla mano per chiarire i vari passaggi istituzionali.

Come opposizione è nostro compito portare chiarezza, è un diritto dei cittadini sapere la verità su una questione così importante.

Inoltre ci pare che il sindaco Giacomoni stia facendo troppa confusione, sta confondendo gli eventi alluvionali 2023 con il 2024, nell’interrogazione si parla di contributi dopo l’alluvione 2024 e non i contributi per la ricostruzione 2023, non vorrei che questa confusione sia dettata dal difendere le “lungaggini” della Regione Emilia Romagna e dal scaricare eventuali inefficienze.

Comunque noi gruppi di opposizione sia chiaro che vogliamo chiarezza per i cittadini non addossare colpe a prescindere.

Vorremmo che anche l’amministrazione comunale non scaricasse colpe a prescindere sul governo, ma se ci sono inefficienze locali o regionali di saper ammettere le proprie colpe.

Inoltre l’assessore ai lavori pubblici Ravagli in risposta ad una nostra interrogazione dichiara che serve la nomina del commissario straordinario per gli eventi 2024 per poter avere i contributi di emergenza, ricordiamo all’ amministrazione che il commissario all’emergenza era ed è l’allora vicepresidente Priolo e il commissario alla ricostruzione verrà nominato a tempo debito anche se poi si sta lavorando per unificare le ricostruzioni e dare potere al commissario incaricato Curcio.

Notiamo nelle risposte dell’amministrazione comunale un mischiare troppo “ le carte” che crea confusione proprio quello che non serve ai cittadini.

Nel frattempo ringraziamo l’Onorevole Tassinari di Forza Italia per l’interrogazione presentata, la Senatrice Farolfi di FdI per essersi interessata alla questione e ringraziamo il Ministro Musumeci per la risposta che ha portato non poco stupore trai cittadini soprattutto delle comunità colpite di Traversara, Boncellino e Villanova.

Ringrazieremo anche chi ci darà risposte chiare e precise a noi come opposizione per poi poter riportarle ai nostri concittadini, non si può giocare sulla loro pelle!”

Lista Principale Sindaco Fratelli d’Italia