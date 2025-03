Linda Martelli e Alberto Fabbri sono i giovani atleti che lasciano ancora una volta il segno del Nuoto Sub Faenza in un’importante kermesse come le finali del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta (CRCVC) che per la prima parte si è svolto sabato 8 e domenica 9 marzo a Riccione. Linda Martelli (Ragazzi, 1° anno) ha vinto nei 400 metri misti e si è piazzata seconda nei 200 rana; Fabbri (Ragazzi, 14 anni) si è aggiudicato i 400 misti e il terzo posto nei 100 farfalla con un tempo tale da consentirgli la partecipazione ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione. Per i nuotatori agonisti delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi le finali del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta (CRCVC) proseguiranno sabato 15 e domenica 16 e Carpi. Le gare di domenica 16 (mattino e pomeriggio) verranno svolte a porte chiuse senza la presenza di pubblico, pertanto ne verrà diffusa una diretta streaming sulla pagina Facebook fin emiliaromagna.



Domenica prossima torneranno in azione anche le nuotatrici e i nuotatori Master che in vasca corta alla piscina comunale di Forlì saranno impegnati nel 9° Trofeo Fanatik Team.

Le sincronette del Nuoto Sub Faenza sono reduci da un ricco weekend di gare: da venerdì a domenica la piscina comunale di Forlì ha ospitato i Campionati nazionali primaverili Uisp con gli esercizi obbligatori “a modo mio” per le Esordienti C e B e con il giorno festivo dedicato alle squadre Master. Ludovica Bambi (Esordienti B) si è classificata seconda ed Amanda Baracani (Esordienti B) quarta negli “obbligatori”. Un bel posto d’onore è stato conquistato anche dalle Master Anita Ambrogi, Alice Bandini, Giulia Di Domenico, Caterina Dotti, Michela Gurioli, Laura Lombardi, Celeste Nelli e Marika Sippi. Domenica prossima a Cesenatico il “Trofeo Sincro per Tutti” vedrà gareggiare le “sincro base” nate nel 2017 del Nuoto Sub Faenza, mentre sabato 29 e domenica 30 a Forlì le ragazze di tutte le categorie saranno impegnate al 6° Trofeo “Sincronizziamo” Uisp.

Nel settore della pallanuoto l’unica partita ufficiale dello scorso weekend è stata quella che ha visto la squadra Ragazzi Under 14 del Nuoto Sub Faenza ricevere la De Akker Bologna nell’ambito della 2^ giornata di andata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin: la formazione ospite ha prevalso per 16 a 7. La 3^ giornata vedrà i faentini ancora in casa domenica prossima 16 marzo alle 10 contro la Coopernuoto Carpi. Alle 14 invece la squadra Esordienti Under 12 sarà in trasferta alla piscina “Gianni Gambi” contro Ravenna nella partita valida per la 6^ giornata nel Girone B della 1^ fase di qualificazione del Campionato regionale Fin di categoria. E’ atteso dalla trasferta ad Occhiobello in provincia di Ferrara il team Under 17 che sabato 15 alle 18.30 dovrà vedersela contro il Dream Sporteam nell’incontro valevole per la 7^ giornata della 1^ fase del Campionato regionale Uisp. Per i più piccoli dell’Acquagoal la scorsa domenica il torneo organizzato dal Nuoto Sub Faenza nella piscina di Via Marozza è stata occasione per un pomeriggio di sano divertimento: in acqua c’erano sette squadre di cui due della società ospitante. In attesa di capire se e quando verranno calendarizzati i recuperi, i Master torneranno in acqua sabato 15 marzo alle 13 alla piscina Dogali di Modena per affrontare la Penta nella partita della 2^ giornata di ritorno del Girone B del Campionato regionale Uisp.