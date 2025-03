Ecogest North America, controllata canadese della Ecogest SpA (Greenway group – famiglia Molinari), ha acquisito un nuovo contratto per il servizio di manutenzione delle opere in verde lungo le autostrade HWY 401 e HWY 410 nella Peel Region dell’Ontario, una delle arterie stradali più trafficate al mondo, attraversando il Canada, uno dei paesi con il più vasto territorio globale.

Un risultato strategico e internazionale

Con questo contratto, Ecogest North America si conferma come primo operatore italiano nel settore delle manutenzioni autostradali in Nord America, un mercato dal grande potenziale economico. Dopo un impegno commerciale durato oltre nove mesi, l’azienda consolida così il proprio posizionamento e rafforza il marchio Made in Italy, portando le sue competenze tecniche e il know-how in uno dei mercati più competitivi a livello globale.

Tommaso e Valerio Molinari: una visione condivisa per la crescita internazionale

“L’acquisizione di questo importante contratto rappresenta una tappa fondamentale per Ecogest North America – ha dichiarato Valerio Molinari, azionista di maggioranza di Ecogest SpA -. Sotto la guida di mio figlio Tommaso, abbiamo consolidato con successo il nostro ruolo nel settore, portando il nostro know-how in Nord America e dimostrando che l’innovazione italiana può fare la differenza anche su mercati globali complessi e sfidanti. Questo contratto rappresenta una pietra miliare per Ecogest, non solo come segno della nostra solidità e capacità di innovare, ma anche come conferma che il Made in Italy ha un valore riconosciuto e ricercato sui mercati internazionali – continua Molinari -. La nostra espansione in Nord America è solo l’inizio di un percorso che mira a consolidare ulteriormente la nostra leadership globale nel settore delle manutenzioni infrastrutturali. Siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono, certi che la qualità e l’efficienza operativa che ci contraddistinguono saranno sempre il nostro punto di forza.”

Crescita e espansione: nuove opportunità a livello globale

Ecogest North America sta ampliando progressivamente il proprio footprint, con una nuova filiale commerciale recentemente aperta a Washington DC. La strategia aziendale prevede di replicare il successo ottenuto in Canada, dove l’azienda non solo ha acquisito la manutenzione del verde autostradale, ma si è aggiudicata anche commesse municipali in Ontario. Questo permetterà di espandere ulteriormente il backlog, proiettando Ecogest verso risultati economici di rilievo, con stime di ricavi che potrebbero raggiungere milioni di dollari canadesi nei prossimi anni.

Solidità e performance in Italia: una base solida per l’espansione internazionale

In Italia, Ecogest SpA gestisce oltre 7.500 km di rete stradale e autostradale, collaborando con 12 concessionarie autostradali e operando in 14 regioni. Questa solida base operativa e il riconosciuto impegno in qualità e sostenibilità sono i fattori che hanno permesso all’azienda di espandersi con successo anche in Nord America. Ecogest ha mostrato, ancora una volta, la propria capacità di adattarsi e prosperare in un mercato internazionale in continua evoluzione.

Prospettive e strategie future

L’ingresso nel mercato canadese e l’espansione verso il mercato statunitense rappresentano solo il primo passo verso un percorso di crescita che si prospetta solido e ricco di opportunità. Con l’obiettivo di incrementare ulteriormente la sua quota di mercato in Nord America, Ecogest mira a diversificare le proprie commesse, puntando su innovazione, efficienza operativa e sostenibilità.

Con il continuo rafforzamento della propria presenza internazionale e l’acquisizione di nuovi contratti strategici, Ecogest è destinata a diventare un punto di riferimento globale nel settore delle manutenzioni infrastrutturali, continuando a valorizzare il Made in Italy come sinonimo di qualità, competenza e affidabilità.