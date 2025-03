Mercoledì 12 marzo 2025 si sono svolti, i colloqui e la proclamazione dei due laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

I Laureati sono: Simone Baiocco, 24 anni, di Forlimpopoli, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Caratterizzazione di materiali compositi rinforzati con fibra di carbonio”, svolta in collaborazione con Blacks Srl di Faenza; Michela Bartoli, 23 anni, di Faenza, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Studio della produzione di una superficie SAFE Cerdomus”, svolta in collaborazione con Cerdomus Srl di Castel Bolognese.

Lo staff di Faenza a nome di tutto il corso di studi ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questi lavori di tesi e augura ai nuovi laureati tutto il meglio per la loro futura attività professionale o di studio ulteriore.