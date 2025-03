Ripartono le visite guidate lungo i sentieri del Parco della Vena del Gesso

Venerdì 14 marzo al via, per il terzo anno, la stagione di visite guidate al Parco della Vena del Gesso, che quest’anno compie 20 anni. 27 appuntamenti, fino al 26 luglio, raggruppati nella rassegna “A piedi nel Parco della Pietra di Luna”. Accompagnati da una guida, si potranno così percorrere diversi sentieri del parco e conoscerne i paesaggi. Le escursioni sono a pagamento, adatte anche per bambini. Sono state pensate per gruppi da 6 a 20 persone. Diurne o serali

Da agosto a dicembre, inizierà un nuovo calendario di visite, che rientrerà all’interno del programma della manifestazione Sentieri e Sapori.