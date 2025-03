A partire da giovedì 13 marzo, il cantiere per la realizzazione della rete fognaria in piazzale Cesare Battisti subirà un avanzamento di circa 30 metri. Di conseguenza, l’area attualmente occupata, inclusi i posti auto (ad eccezione di un solo stallo), sarà liberata. La nuova area di intervento sarà quella antistante l’ingresso della stazione ferroviaria (segnata in giallo sulla mappa). Il transito attorno alla rotatoria sarà garantito. La durata di questa nuova fase è di circa una settimana, salvo condizioni meteo avverse.