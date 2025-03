I Carabinieri di Castel Bolognese, al fine di contrastare il fenomeno dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai furti avvenuti in paese negli ultimi tempi, hanno messo in atto una serie di mirati controlli su tutto il territorio comunale, organizzando pattugliamenti nelle aree più sensibili, soprattutto lungo la via Emilia. L’attività ha permesso ai militari dell’Arma di denunciare 9 persone per vari reati tra cui furto, indebito utilizzo di carte di credito, rapina impropria e tentata estorsione. In particolare le denunce riguardano:

1 italiano per furto, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine, il quale ha rubato generi alimentari da un negozio cittadino;

4 stranieri che per furto in concorso e indebito utilizzo di carte di credito, poiché in due distinti episodi, dopo aver rubato una borsa ad una anziana del posto e ad un operaio, hanno utilizzato le carte bancomat e di credito delle vittime per effettuare acquisti e prelievi presso diversi istituti di credito;

3 pregiudicati italiani per rapina impropria poiché, dopo aver avuto una breve colluttazione con due uomini all’esterno di un supermercato, hanno rubato il portafoglio ad uno di essi;

1 straniero per furto e tentata estorsione, il quale dopo aver raggiunto un connazionale alla Stazione Ferroviaria e avergli rubato il cellulare, come “cavallo di ritorno”, ha preteso dalla vittima una dose di sostanza stupefacente.

L’attività dei Carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni al fine di prevenire la commissione di reati contro il patrimonio e la persona e fornire immediata risposta al cittadino in caso di necessità.