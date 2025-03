“Esasperante e assurda l’ennesima sparata del ministro Salvini che ha promesso agli attuali concessionari balneari indennizzi legati al valore commerciale e a valori immateriali della loro impresa sfidando la UE che li ha dichiarati illegittimi e inammissibili. Stupisce altresì che ci siano ancora associazioni di categoria che applaudano alle promesse di Salvini che, così come già accaduto molte volte negli ultimi anni, riuscirà soltanto ad alimentare incertezza e frustrazione nel comparto.

Bruxelles ha sottolineato, in modo perentorio, che il decreto sugli indennizzi dovrà evitare qualunque meccanismo che “trasferisca ai nuovi operatori, con un obbligo di indennizzo, l’ordinario rischio di impresa”. Questo affinché le gare siano davvero aperte, trasparenti e non penalizzanti per gli operatori che aspirano ad entrare nel mercato.

Il ministro Salvini e il governo smettano di prendere in giro gli imprenditori balneari e sostengano i comuni italiani nella definizione di criteri efficaci per le gare che consentano di assegnare le concessioni demaniali alle persone più preparate e capaci di portare la nostra offerta balneare nel futuro. Servono certezze e garanzie per rendere il nostro turismo più innovativo, sostenibile, competitivo e non le balle del ministro Salvini”.

Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.