Si è svolta oggi, martedì 11 marzo la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un rinolaringoscopio a favore del reparto di Otorinolarinogiatria di Faenza da parte della ditta Audiotek.

Alla cerimonia erano presenti il direttore dell’ospedale di Faenza, Davide Tellarini, la responsabile infermieristica di struttura, Anna Lusa, il direttore dell’unità operativa di Otorinolarinogiatria di Forlì-Faenza, Andrea De Vito, e la responsabile amministrativa di Audiotek, Elisa Gozzi.

“Il rinolaringoscopio donato è un fibroscopio digitale altamente tecnologico dotato di telecamera in punta, schermo ad alta definizione e con la possibilità di essere utilizzato anche in modalità wireless – ha dichiarato il dott. De Vito. Rappresenta uno strumento con cui affinare le indagini endoscopiche delle vie aerodigestive superiori, soprattutto nei pazienti sospetti di patologia oncologica. Si tratta di un grande salto di qualità non solo per l’Otorinolaringoiatria ma per tutto l’ospedale di Faenza poiché, essendo portatile, può essere utilizzato in qualsiasi ambiente e non per forza in ambulatorio. Lo strumento sarà aggiunto all’attuale colonna endoscopica per essere applicato in pazienti selezionati.”

Questa importante donazione va ad aggiungersi a quella di due caschetti per l’esplorazione del cavo orale e della faringe, due occhiali di Frenzel per visite ai pazienti con vertigine e due otoscopi per l’obiettività dell’orecchio ricevuta lo scorso anno, e ad all’acquisizione della nuova cabina audiometrica che ha permesso di aumentare l’offerta di visite ed esami per gli utenti che usufruiscono di protesi acustiche.