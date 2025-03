Nel campionato regionale Elite Under 19,il Faenza di Marco Matulli inanella una nuova vittoria 2-0 in casa con il Classe firmata da Tommaso Emiliani e Cavolini.

Partita controllata dai manfredi che hanno colpito due volte la traversa. Il team biancoazzurro resta saldamente primo in classifica davanti a Medicina e Sanpaimola.

Prossima gara sabato 15 marzo (ore 15) sul campo della Savignanese.

La Under 19 della Virtus allenata da Alessandro Tosti nelcampionato regionale fa il bis e centra una nuova vittoria questa volta in casa 2-0 con il Vecchiazzanograzie alla doppietta di Fiorentini.

Bravi i biancoverdi a indirizzare la partita nel primo tempo. Poi nella ripresa, un’attenta fase difensiva per condurre in porto il risultato. Il 15 marzo (ore 15), partita a Coriano con il Tropical.

Prosegue il momento positivo dell’Under 17 regionale del Faenzadi Arturo Nicolosi che vince altri due match: prima il recupero con il Russi grazie ai gol di Collina e Berraw, poi largamente con il Cattolicagrazie alla tripletta di Longo e ai gol di Berraw e Rhondali.

Prossima gara domenica 16 marzo (ore 10.30) in trasferta sul campo del Medicina Fossatone.

Nel campionato provinciale Under 17 la Virtus di Luigi De Felice va a vincere 1-0 a Porto Fuori grazie al gol di De Cesari nella ripresa, ben giocata dopo un primo tempo non all’altezza. Mercoledì 12 marzo, il primo di diversi recuperi di partite rinviate per maltempo, in trasferta con l’Azzurra. Poi sabato 15 (ore 15) match casalingo al “Samorini” contro il San Pietro in Vincoli Spiv.

Nel campionato regionale la Under 16 Virtus di Emilio Novelli sbanca il campo in sintetico del Città di Cattolica con un 2-0 firmato nel secondo tempo da due pregevoli gol di Fochie Plescia. Nel primo caso Fochi conclude battendo il portiere sul primo palo dopo una bella triangolazione avviata da Plescia e Pompignoli. Il raddoppio nasce da un’azione di Bollaco che lancia in profondità Pompignoli il quale rientra e porge un rasoterra a Bassetti che di tacco di prima intenzione serve Plescia il cui tiro a fil di palo non lascia scampo al portiere avversario.

La prossima gara sarà il 16 marzo (ore 10.30) allo stadio “Bruno Neri” con il Medicina Fossatone.

L’Under 15 regionale Virtus di Graziano Fantoni dopo l’abbuffata di gol del turno precedente viene fermata sul pareggio 1-1 a Mezzano, squadra scorbutica che chiude gli spazi e va in vantaggio. Il gol biancoverde di Babini arriva su una mischia in area a seguito di un calcio di punizione dalla trequarti. Il 16 marzo (ore 10.30) match al “Samorini” con avversario il Progresso.

L’Under 15 provinciale Virtus di Enrico Cavina batte2-0 la scorbutica Marradese con i gol di Assirelli e Dall’Alpi. La compagine biancoverde è ora attesa al match di recupero con il Russi mercoledì 12 marzo (ore 18) al campo “Samorini” quindi sabato 15 gara sul campo della Riolese.

Una sconfitta e una vittoria per le due Under 14 della Virtus.

Nel girone A la squadra di Matteo Negrini inciampa sul campo della Compagnia dell’Albero che si impone di misura 1-0.

Nel girone B la formazione di Luca Dalla Malva vince nettamente 4-0 il derby con il Faventia grazie alle reti, tutte nel secondo tempo, di Bandini, Bartolini, Bandaogo, e autogol.

Ora quattro match ravvicinati, due a testa, tra recuperi e turni da calendario, rispettivamente:

per la squadra di Negrini con Fornace Zarattini (giovedì 13 ore 18 al “Bruno Neri”) e in trasferta a San Pietro in Vincoli (15 marzo);

per la formazione di Dalla Malva con Santagatese (mercoledì 12 ore 18 al “Bruno Neri”) e in trasferta a Castel Bolognese con lo Sparta (16 marzo).