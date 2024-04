In merito all’incendio verificatosi nell’area della scuola media Don Minzoni, in via Cicognani 8, nella giornata di martedì 2 aprile, si informa che il Comune di Ravenna ha terminato le attività di messa in sicurezza, pulizia e arieggiamento dei locali, perciò lunedì 8 aprile riprenderà l’attività didattica.

Nello specifico sono stati smontati i controsoffitti anneriti, sono state imbiancate le pareti investite dal fumo, sono state isolate le linee danneggiate dell’impianto elettrico che è stato integralmente controllato, è stata ripristinata la funzionalità dell’impianto di rilevazione fumi e sono stati verificati gli impianti di allarme evacuazione e spegnimento incendi anche se non danneggiati. I locali della scuola sono stati oggetto di una profonda pulizia e sanificazione condotta da una ditta specializzata nella restituzione dei locali post incendio e le aule sono state aerate quasi ininterrottamente per 5 giorni. Si è inoltre proceduto alla pulizia di tutti i filtri dei convettori dell’impianto di riscaldamento.

Rimarranno ancora inagibili i locali interessati dall’incendio e la mensa, non ancora sanificata, non sarà utilizzabile, ma sarà comunque garantito il servizio di refezione con un pasto al sacco ‘cestino’ per le classi che hanno il rientro pomeridiano. La segreteria, che necessita di alcuni lavori che verranno svolti nei prossimi giorni, sarà momentaneamente spostata in un altro locale, sempre interno alla scuola.