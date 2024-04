Sono già oltre 300 gli artisti e le band Under 35 iscritte da tutta Italia al Mei Superstage. In attesa di chiudere la nuova convenzione triennale con il Comune di Faenza, il Sottosegretario Mazzi conferma la sua presenza al MEI.

Durante il meeting, dal 4 al 6 ottobre a Faenza, verrà realizzato anche un evento davanti alla chiesa di San Francesco affinché resti aperta.

SuperStage è il concorso nato per partecipare al Meeting delle Etichette Indipendenti, pronto a siglare in questi giorni un nuovo accordo triennale con il Comune di Faenza. Si riparte dalle presenze dello Stra-Mei, l’evento ideato dopo l’alluvione, “con oltre 30 mila presenze e prima manifestazione turistica della città” fa notare Giordano Sangiorgi, patron del Mei.

Le iscrizioni al SuperStage sono aperte fino al 29 agosto.

Come iscriversi?

1 Iscriviti come artista o iscrivi la tua band utilizzando la mail mei@materialimusicali.it entro il 29 agosto con la causale Aderisco a Mei Superstage

2 La direzione artistica insieme ai partner farà la selezione per dichiarare il Vincitore e/o i Migliori che potranno partecipare al Mei 2024

3 Il vincitore e/o i migliori suonerà /suoneranno al Mei 2024 di Faenza che si terrà nella prima settimana di ottobre con un’anteprima a fine settembre

4 Al vincitore, oltre all’esibizione del MEI, sarà regalata la distribuzione di un “singolo” attraverso il circuito distributivo del MEI