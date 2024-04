Nuove operazioni di Polizia ai Giardini Speyer di Ravenna, conclusesi con l’arresto di tre persone, due per spaccio, una per resistenza a pubblico ufficiale. Giovedì pomeriggio, durante alcuni accertamenti in strada, è stato notato un soggetto straniero che, alla vista degli operatori, si è diretto verso il lato opposto. Identificato, l’uomo è apparso agitato e insofferente. Gli agenti lo hanno infatti trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish. Dopo esser stato arrestato per spaccio di stupefacenti l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Nella stessa giornata, le Squadre Volanti, mentre stavano prestando soccorso ad una persona colta da un malore, erano stati oltraggiati e minacciati da un cittadino di origine straniera. L’uomo ha inoltre iniziato a rallentare e a interrompere l’attività dei poliziotti, non desistendo dal suo atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza e cagionando lesioni lievi a due degli operatori.

Pertanto, è stato arrestato in flagranza, nonché indagato per altri reati contestualmente commessi e l’indomani, il Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna, convalidato l’arresto, ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

Inoltre, nella stessa settimana, la Squadra Mobile, unitamente alle pattuglie dedicate al controllo del territorio, ha proceduto ad arrestare un cittadino italiano, inizialmente trovato in possesso di quattro dosi di cocaina; nel corso della perquisizione effettuata nel suo alloggio, è stata sequestrata altra droga, un bilancino e la somma di 2000 euro in contanti ritenuti il provento dell’attività di spaccio. D’altronde l’arrestato, già gravato da precedenti della stessa specie, non svolge alcuna occupazione lavorativa.