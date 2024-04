Sono l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, insieme ad AIPAI – Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, Associazione Dis-ORDINE, FAI delegazione di Ravenna, Italia Nostra sezione di Ravenna, Save Industrial Heritage e Spazi Indecisi le organizzatrici della manifestazione che si svolgerà domenica 7 aprile per chiedere la tutela della torre Hamon degli anni ’50 non ancora toccata dalla demolizione. Sarà presente Elisabetta Antonioni, nipote del Maestro Michelangelo Antonioni che girò a Ravenna, nell’inverno 1963-1964, “Il deserto rosso”, il suo primo film a colori, vincitore del Leone d’oro alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia del 1964, “a testimonianza e monito di un’epoca – grazie anche a un simbolo come le torri Hamon dell’Anic, riprese all’inizio e alla fine del film – che non desideriamo venga cancellata. Quest’anno, fra l’altro, cadono proprio i sessant’anni dall’uscita del film”.

Ritrovo alle ore 14.00 presso il ponte mobile, lato nord, spostamento sulle ore 15.30 verso la testata del Candiano passando sulla riva sinistra (lato Montecatini-Mosa), e manifestazione dalle 16.00 alle 18.00 nei pressi dell’Almagià. Cogliamo l’occasione per invitare, fiduciosi, tutte le Istituzioni alla manifestazione, per un momento di confronto che finora non ha avuto luogo.