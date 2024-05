Auto precipita nella scarpata a Rivalta, lungo la Modiglianese. Grande paura per un uomo classe ’57, trasportato al Bufalini di Cesena, con un codice di massima gravità, ma non in pericolo di vita. L’automobilista stava viaggiando in direzione di Modigliana al volante di una Dacia Duster, quando, sul rettilineo di Rivalta, intorno alle 16.45, poco prima della chiesa, è finito fuori strada, a sinistra della carreggiata, dopo aver invaso l’altra corsia di marcia. Fortunatamente in direzione di Faenza, in quel momento, non stava transitando nessuno. Proprio l’assenza di testimoni rende difficile spiegare quanto è successo. Non è escluso che l’uomo sia stato colpito da un malore e abbia perso il controllo della vettura. La Dacia è quindi precipitata per diversi metri, fermandosi fra la vegetazione a lato del campo da calcio della parrocchia di Rivalta. Sono stati quindi chiamati i soccorsi. Il 118 è arrivato alla chiesa parrocchiale con un’ambulanza e l’auto medica, insieme ad una volante della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale, mentre alle forze dell’ordine spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto.