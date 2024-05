Gli studenti delle scuole medie raccontano il cambiamento climatico e l’alluvione

Gli studenti delle medie riflettono sui cambiamenti climatici e sull’alluvione. È il progetto “Visioni”, promosso dal Gruppo Fotografico Prisma di Castelnovo. Al lavoro tre classi delle terze medie dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Cadelbosco Sopra e una terza media dell’Istituto Carchidio-Strocchi di Faenza. Un’ottantina di alunni hanno riflettuto su quanto avvenuto in città il maggio scorso e su quanto sta avvenendo alla Terra. Le loro visioni si trasformeranno in una mostra che verrà inaugurata il 17 maggio ai Salesiani, dove sarà visibile fino al 30 maggio, per poi spostarsi all’interno della scuola Carchidio-Strocchi, la scuola faentina con più studenti rimasti coinvolti nell’alluvione. L’esposizione toccherà anche altre città e sarà accompagnata da un catalogo, in vendita, per raccogliere fondi a favore del Museo Carlo Zauli.