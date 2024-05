Domenica 19 maggio ScrittuRa Festival inizierà con un doppio appuntamento mattutino alla Biblioteca Classense alle 10.30 Alessia Canducci e le sue “Letture a zig zag” per bambine e bambini dai 2 anni.

Alle 11 nel chiostro della Classense sarà ospite Giorgio Zanchini, giornalista e conduttore radiotelevisivo della Rai, con “La libreria degli indecisi. Letture che ci insegnano il coraggio di non scegliere” (Mondadori) in dialogo con Matteo Cavezzali.

A cosa servono i libri? A cosa servono i personaggi, le storie, le parole? Servono a innumerevoli scopi, fra cui apprendere, pensare e intrattenerci, aprire nuovi orizzonti, farci ridere o piangere. Ma servono anche a farci “sentire meno soli, o almeno capiti”, come confessa Giorgio Zanchini, divulgatore culturale di libri e letture. La voce di “Radio anch’io” su Rai Radio 1 e il volto di “Quante storie” su Rai 3 ci regala un’appassionata incursione nella personalissima biblioteca di casa sua, presentando i libri e i personaggi che più hanno segnato la sua esistenza quando era un giovane uomo in piena fase dell’“inappartenenza”. Pur avendone letti e amati molti, Zanchini ha scoperto che ad animare i suoi livres de chevet ci sono quasi sempre personaggi marchiati a fuoco da un unico demone: l’indecisione. Gli indecisi che piacciono all’autore sono quelli che si sentono fuori posto, trovano tutto troppo complesso e sospendono il giudizio, prudenti perché molto sanno o molto hanno vissuto, e quindi anche consapevoli che le decisioni sono una semplificazione che non basta quasi mai. Nel suo pantheon degli indecisi Zanchini parte da Karl Rossmann, protagonista di America di Kafka, e precisamente dalla scena in cui prende il treno per entrare a far parte del circo di Oklahoma, ponendo fine alla sua indecisione esistenziale per essere finalmente accolto nella “calda vita”. Prosegue poi toccando Hemingway, Svevo, Proust, Montale, Magris, ma anche Bob Dylan o Bruce Springsteen, un composito gruppo di artisti che con poche, esatte parole fanno venir voglia di scappare di casa, lavorare per la ferrovia, sposare una zingara.

L’incontro con il critico d’arte e divulgatore Jacopo Veneziani previsto alle 17 al MAR è invece annullato a causa di un imprevisto del relatore.