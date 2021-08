Prenderà il via lunedì 30 agosto la prestigiosa summer school La Piazza Universale, promossa dal Comune di Bagnacavallo e guidata da un comitato scientifico presieduto dal professor Carlo Ossola, presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Si tratta di una settimana di alta formazione, dal titolo Dante il giusto, alla quale sono iscritti studenti e dottorandi in discipline giuridiche, umanistiche e filosofiche provenienti dall’Italia e dall’estero.

Le lezioni e i seminari – tenuti da docenti delle università di Lisbona, Colonia, Torino, Svizzera Italiana, Verona e Pavia – si terranno dal 30 agosto al 4 settembre a Bagnacavallo presso l’ex convento di San Francesco, il Teatro Goldoni e il suo Ridotto.

Durante le lezioni e i seminari si avrà la possibilità di confrontarsi con la figura del Sommo Poeta e con le influenze che le sue visioni hanno avuto in tema di giustizia nel pensiero filosofico, nell’arte e nella lettura dei secoli successivi.

Per quanto riguarda la prima giornata, lunedì 30 agosto alle 9.30, presso l’ex convento di San Francesco, ci saranno i saluti istituzionali.

Poi, alle 10.30 è in programma la prolusione, da parte dello scrittore argentino Alberto Manguel (direttore del Centro de Estudos da História da Leitura, Lisbona), dal titolo “Nel commensurar d’i nostri gaggi”: la giustizia molteplice di Dante. I temi della prolusione sono stati anticipati questa mattina dallo stesso Manguel sul quotidiano Avvenire, nell’articolo Dante, serve giustizia ma che sia riparatrice.

Infine, alle 17, Andreas Kablitz (Università di Colonia, Petrarca-Institut) terrà una lezione sul tema Tra Agostino e San Tommaso – i registri della giustizia dell’aldilà.

C’è la possibilità di partecipare anche come uditori: le persone interessate possono presentarsi direttamente prima dell’inizio dei seminari oppure acquistare i biglietti sulla piattaforma Eventbrite al costo di 11,88 euro l’uno (comprensivi dei diritti di prevendita).

Questo l’elenco completo dei docenti che, assieme al professor Carlo Ossola, terranno seminari durante la summer school: Domenico De Martino (Università di Pavia), Diana Di Segni (Università di Colonia), Irina Emelianova (Università della Svizzera Italiana), Valerio Gigliotti (Università di Torino), Paolo Heritier (Università del Piemonte Orientale), Giacomo Jori (Università della Svizzera Italiana), Andreas Kablitz (Università di Colonia, Petrarca Institut), Alberto Manguel (Centro de Estudos da Història da Leitura, Lisbona), Giovanni Rossi (Università di Verona).

L’iniziativa si avvale del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, del patrocinio del Comune di Ravenna e delle Università di Torino e Pavia, nonché della collaborazione del Festival Dante2021.

La segreteria organizzativa è a cura della Società Cooperativa di Cultura Popolare.

L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14.

Per informazioni: summerschoolbagnacavallo@gmail.com

FB @summerschoolbagnacavallo