Nuovo successo per la faentina Alessandra Donati al prestigioso torneo per golfisti con disabilità G4D Open svoltosi a Woburn (Londra) dal 15 al 17 maggio 2024, riservato ai migliori 80 golfisti e golfiste con disabilità di tutto il mondo.

Alessandra Donati si è aggiudicata il primo premio femminile della propria categoria, unica tra i quattro azzurri presenti ad aver conquistato un titolo.

Donati, faentina, fa parte della Nazionale Paralimpica di Golf, ha vinto l’Open d’Italia Disabili 2023 cat. Stableford, inoltre ha ricevuto il premio relativo alla graduatoria 2023 dell’Ordine di Merito Paralimpico FIG.

“Vincere qui a Woburn, al G4D Open, è un’emozione incredibile… davvero non me l’aspettavo. Negli ultimi tempi non stavo giocando al meglio, non avevo grandi aspettative. Ho giocato pensando solo di migliorare il risultato fatto la scorsa edizione. Nel primo giorno di gara ho fatto molti errori stupidi, ero molto nervosa. Poi per fortuna sono riuscita a resettare, ho iniziato a giocare sempre meglio, divertendomi, e nei due giorni successivi di gara ho migliorato il mio punteggio.”

“Ringrazio il mio circolo Royal Park I Roveri di Fiano (To), l’allenatrice Camilla Mortigliengo della Edoardo Molinari Golf Academy ed il mio compagno di squadra Gregorio Guglielminetti: grazie al loro continuo incoraggiamento e tifo sono riuscita a superare la crisi del primo giorno di gara. Ringrazio la Federazione Italiana Golf per il supporto. Ringrazio anche il Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme (Bo) ed il maestro Giovanni Dassù, i miei riferimenti di ‘casa’.”

Quali saranno i prossimi impegni?

“Sono stata convocata dalla Federazione Italiana Golf al raduno tecnico della Squadra Nazionale Paralimpica che si terrà in Toscana a fine maggio. Ma ora ho solo voglia di festeggiare… è stata una settimana davvero intensa…”