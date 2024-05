Quanto tempo sarà necessario per la messa in sicurezza del territorio ? I primi cantieri finiranno nel 2026

Quanto tempo sarà necessario per la messa in sicurezza del territorio ? È una delle domande più ricorrenti in Romagna dopo l’alluvione. Se lo chiedono i residenti, lo chiedono le aziende. Molti di loro dovranno spendere decine, se non centinaia, di migliaia di euro per affrontare i danni dell’alluvione. Di fronte a cifre del genere, ovviamente ci si chiede quando verranno concretizzate quelle opere che dovranno evitare il ripetersi del maggio scorso. Il 30 giugno è atteso con impazienza il piano di messa in sicurezza del territorio, ideato dalla struttura commissariale in accordo con la Regione Emilia-Romagna e i vari enti di riferimento. Tuttavia quel piano potrebbe contenere solamente linee di indirizzo, mentre gli interventi fiume per fiume saranno progettati in un secondo tempo. In un incontro a Ravenna, in questi giorni, la vicepresidente della Regione Irene Priolo ha risposto alla domanda che tutti si stanno facendo.