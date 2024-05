Domenica 19 maggio 2024 si terrà presso la palestra Montanari di Via Aquileia a Ravenna il torneo di dodgeball al femminile “Linea Rosa”. La manifestazione giunta alla sua terza edizione nasce ad opera della Fenice ASD meglio conosciuta sul territorio come Ghinea Dodgeball Ravenna, con l’intento di dare risonanza a questa disciplina sportiva sostenendo contestualmente l’Associazione Linea Rosa ODV che, presente sul territorio ravennate da oltre 30 anni, si occupa di sostenere le donne vittime di violenza di ogni genere.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ravenna e realizzato come gli scorsi anni in collaborazione con CSI e CSAIN Ravenna, sarà trasmesso in live su YouTube – canale Ghinea dodgeball.