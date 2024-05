Con un evento andato in scena questa sera presso l’Auditorium Comunale “Nerio Cocchi” del palazzo Municipale di Conselice, che ha visto la partecipazione di una numerosa platea di pubblico, la lista civica ‘CON VOI – Insieme per Ripartire’, realtà apartitica nata dall’impegno e dall’attivismo di cittadini di Conselice, Lavezzola e San Patrizio che alla tornata elettorale amministrativa dei prossimi 8 e 9 giugno punta sul candidato sindaco Gianfranco Fabbri, ha annunciato i nomi dei 12 componenti della propria lista.

Uno schieramento, ben assemblato dal punto di vista anagrafico in rappresentanza di tutte le fasce della popolazione, che comprende ben 5 quote rosa. Nel dettaglio:

DAVIDE FACCHINI – 1976 – Imprenditore

MARCO BEDESCHI – 1983 – Imprenditore

ALICE FUSCO – 1987 – Impiegata

ROBERTO FLAMIGNI – 1977 – Operatore in automazione macchine industriali

DAVIDE FABBRI – 1991 – Impiegato specializzato nella conformità tecnica e documentazione

BARBARA TABANELLI – 1970 – Farmacista

TANCREDI NEGRINI (DETTO FRANCO) – 1950 – Geometra

FILIPPO BALDASSARRI – 1969 – Funzionario Parco del Delta del Po

CLAUDIA TAROZZI – 1986 – Medico odontoiatra

GILBERTO FENATI – 1952 – Imprenditore

SIMONA FINESSI – 1979 – Imprenditrice agricola

ANTONELLA CERCHIERINI – 1962 – Consulente area salute

“Una squadra della quale vado molto orgoglioso – ha detto durante l’appuntamento il candidato sindaco Fabbri -. Ma il nostro sodalizio, fin dalla propria genesi, non si è limitato a ragionare sull’operatività dei candidati assessori e consiglieri ma ha sempre ritenuto vincolante, con un ruolo attivo e ugualmente funzionale, anche l’apporto di quelle persone che per impegni lavorativi hanno preferito non rientrare nel novero dei nomi in lista”. E ancora: “Una terza linea, come la chiamo io, indispensabile per la realizzazione del nostro progetto amministrativo che si discosta dalle metodiche della vecchia politica ma punta su dialogo, ascolto e partecipazione vera – ha aggiunto -. Tutte le scelte passeranno dal confronto con il gruppo, la nostra vera forza e l’elemento di rottura con quanto avvenuto in passato in altre fazioni, coinvolto in questa esperienza. Poi, ovviamente, ci sarà un iter tempestivo per tutte le risposte che necessiteranno di valutazione e risoluzione immediate”. Non solo. “Una lista che incarna competenze e professionalità specifiche, passione e cuore. Noi siamo qui a metterci la faccia perché crediamo fermamente in quello che facciamo – ha sottolineato Fabbri -. Sono tutte persone conosciute e stimate che conoscono bene il territorio di riferimento. L’obiettivo? Portare un metodo gestionale privatistico all’interno della sfera pubblica. Non è un’utopia”. Poi è sceso nel dettaglio: “No alle false promesse propagandistiche. Tutti gli investimenti saranno ponderati secondo le priorità necessarie e in base all’effettiva disponibilità economiche di cassa dell’ente – ha rimarcato il candidato civico di ‘CON VOI – Insieme per Ripartire’ -. Un occhio di riguardo a welfare e servizi sociali. Vogliamo tendere la mano a quelle persone e quelle famiglie che, in passato, non hanno avuto la possibilità di interpellare i servizi sociali. Pensiamo a un piccolo fondo di sostegno da destinare a questa casistica. Ma spazio anche ad una politica capace di incentivare la piccola imprenditoria per vedere sorgere nuove attività sul territorio. Sarà il Comune, per esempio, a concordare canoni di locazione calmierati per locali sfitti da destinare al commercio o a proporre la gratuità dei dehors. Sarà questo l’unica modalità utile per far ripartire la nostra economia, soprattutto nei centri dei paesi e arginare il rischio spopolamento”.

Ma l’operazione trasparenza della lista civica ‘CON VOI – Insieme per Ripartire’ non si è limitata all’annuncio dei candidati per il consiglio comunale con la decisione di anticipare già i nomi ed i cognomi di coloro che siederanno al fianco di Fabbri in giunta in caso di elezione. Nel dettaglio:

Filippo Baldassari (assessore)

nato a Conselice nel 1969 – Perito Agrario – Funzionario Ente Parco Delta del Po

“Siamo tutte persone che sentono forte l’appartenenza al territorio – ha detto nel corso della serata -. Ci siamo trovati in sintonia e con entusiasmo abbiamo deciso di mettere le nostre competenze e tutto l’impegno necessario per offrire alla nostra comunità la possibilità di un cambiamento. Un salto culturale possibile soltanto se l’ascolto, il confronto e la partecipazione attiva saranno strumenti veri per affrontare i problemi e raggiungere gli obiettivi che ci proponiamo. Spazio a soluzioni libere da imposizioni partitiche, per tutti i cittadini e le imprese del Comune di Conselice. Come assessore mi impegnerò ad essere un ‘catalizzatore’ del cambiamento positivo che considero raggiungibile solo a patto di accogliere la voce dei cittadini. Un punto di riferimento costante nelle decisioni da prendere in sede istituzionale”.

Angelo Formigatti (assessore)

nato a Conselice nel 1958 – Dottore Agronomo con esperienza quarantennale nel settore tecnico-agrario

“Credo nelle persone che sono sempre gli attori decisivi che governano ogni rapporto e ogni istituzione – ha rimarcato -. Siamo di fronte ad uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni. Dalla grave crisi economica e sociale ai disagi climatici e ambientali che si sono abbattuti con forza sul territorio. la drastica riduzione di risorse a disposizione ci dicono che non possiamo solo gestire il presente ma occorre costruire prospettive per il futuro. Sono convinto, e questo mi ha fatto scegliere di scendere in campo, che questi problemi necessitino di una risposta più razionale, e ben lontana dalle vecchie logiche di partito, in linea con i reali bisogni e le aspettative dei cittadini. Solo in questo modo potremo recuperare il senso di una vera partecipazione attiva della gente alla sfera pubblica fatta di nuove soluzioni e nuovi approcci politici. Conselice, Lavezzola e San Patrizio racchiudono idee e competenze e questo patrimonio inespresso va recuperato e valorizzato e messo a disposizione di tutte le nostre comunità. Un sintomo di trasparenza e condivisione che dovrà caratterizzare ogni processo decisionale per mettere al centro di tutti i ragionamenti il cittadino”.

Antonella Cerchierini (assessore)

nata a Lugo di Romagna nel 1962 – Consulente area salute (ex dipendente Ausl)

“Ho sempre sentito molto forte il senso di appartenenza al mio territorio ed ora vorrei mettere a disposizione dei miei concittadini la mia esperienza e le competenze acquisite nel tempo – ha spiegato alla platea -. Ho sempre lavorato in modo concreto e vorrei, in termini di risultato, portare avanti gli obiettivi proposti nel nostro programma. Sono fermamente convinta che il vero cambiamento venga rappresentato dalla forza e dalla coesione di un gruppo di lavoro capace di valorizzare il ruolo centrale del cittadino che incarna la finalità suprema dell’operato dell’ente pubblico”.

Monica Battaglia (assessore)

nata a Faenza nel 1971 – Architetto libero professionista

“Il nostro obbiettivo è quello di riuscire ad instaurare un dialogo costruttivo con i cittadini, le associazioni e le imprese del nostro territorio – ha specificato -. Costruire dei tavoli di lavoro che permettano un costante ascolto e la continua collaborazione. Negli anni sono stati costruiti troppi muri tra l’amministrazione e i cittadini, è giunta l’ora di iniziare ad edificare ponti di relazioni e comprensione. La vivacità e la coesione del nostro territorio passano da questi aspetti essenziali. Vogliamo alimentare quel senso di appartenenza che negli ultimi anni è andato scemando. Come assessore mi metterò a servizio della nostra comunità per contribuire alla sua crescita sociale ed economica. Un elemento vincolante dopo gli anni difficili appena trascorsi e dei quali, purtroppo, sentiremo ancora per un po’ i pesanti strascichi”