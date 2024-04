Oltre 2.100 euro dallo spettacolo Madame Butterfly per aiutare i minori vittime di abusi

Importante donazione nella lotta agli abusi su minori. In Prefettura di Ravenna l’associazione Anime Senza Voce e il co-ideatore dell’iniziativa, Fabio Marzufero, hanno donato all’associazione B.A.C.A., Bikers Against Child Abuse, l’incasso ottenuto dallo spettacolo Madame Butterfly, andato in scena venerdì 26 gennaio al Teatro Rasi per celebrare i cento anni dalla morte di Giacomo Puccini.

L’intera serata, patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, si è svolta grazie alla partecipazione di varie realtà e professionisti che hanno contribuito gratuitamente