“Continua il malcontento sulla decisione di realizzare nella nuova urbanizzazione a est di Porto Fuori, una bretella di collegamento fra la via Staggi e via Bonifica sino a raggiungere, in seconda battuta, la Classicana. Si tratterebbe di una strada scarsamente funzionale alla località, con un sicuro danno per i proprietari terreni, oltre a risultare assolutamente inopportuna e infruottuosa per gli stessi residenti. Oltretutto il paese e tutte le forme istituzionali e associative sono fortemente contrari a questa ipotesi progettuale, al punto che lo stesso Sindaco debitamente sensibilizzato, pare in qualche misura disponibile a riaffrontare la questione per evitare sterili frizioni con i cittadini. Inoltre i lavori in corso per il miglioramento di via Bonifica risponderanno alle esigenze dei flussi veicolari specie nel periodo estivo, pertanto, la cittadinanza esprime soddisfazione rispetto a quest’ultimo intervento, senza quindi la necessità di gettare nuovo catrame sulle aree verdi locali. Piuttosto, a titolo di esempio, non sarebbe male affrontare una volta per tutte l’annosa questione di via Marabina che rappresenta davvero l’unico infelice e pericoloso collegamento fra Ravenna e Lido di Dante.

Confidiamo, dunque, sulla sensibilità della Giunta affinché riaffronti il problema coinvolgendo i vari soggetti che rappresentano Porto Fuori iniziando con un confronto serio e costruttivo con gli stessi residenti.”

Gianfranco Spadoni

Lista per Ravenna