Lunedì 13 maggio alle 20.30 nella sala della comunità della parrocchia di Sant’Agata sul Santerno, in via Fucci Pollini 4, ci sarà il primo incontro del neo costituito gruppo di lettura «Macondo».

Il gruppo di lettura è pensato per chi ama leggere e vuole condividere la propria passione con gli altri: l’idea è quella di avviare una serie di incontri a cadenza mensile dove scambiare titoli di libri e le emozioni che questi hanno evidenziato; per questo al primo incontro i partecipanti sono invitati a portare il proprio libro del cuore, per conoscersi meglio anche attraverso la letteratura. L’intento è anche quello di utilizzare il potere terapeutico della lettura e della condivisone per mitigare i sentimenti negativi creati dagli eventi traumatici dell’alluvione

L’iniziativa è promossa dalla biblioteca comunale «Loris Ricci Garotti» e il gruppo sarà coordinato da Rita Salaroli e Donatella Donati.