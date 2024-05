Frontale in curva: quattro ragazzi in ospedale

Quattro ragazzi all’ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Canale dei Mulini, fra Castel Bolognese e Solarolo, nella mattinata di lunedì. I feriti sono tutti ragazzi poco più che ventenni. 3 viaggiavano a bordo di una Panda e si stavano dirigendo verso Solarolo. In direzione opposta proveniva una Kia. Le due vetture si sono scontrate nell’affrontare una stretta curva a gomito. La Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina dovrà risalire alle responsabilità dello scontro, determinato da un’invasione di corsia. L’urto è stato molto violento.

Sul posto il 118 è arrivato con diverse ambulanze e l’elimedica. Le conseguenze più gravi sono state a carico dell’automobilista a bordo della Kia, trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità, ma non in pericolo di vita. I tre viaggiatori a bordo della Panda, invece, sono stati trasportati all’ospedale di Faenza con codici di più lieve entità.