Domenica 5 maggio, nell’ambito della Settimana dell’Europa, nel circuito di via Lesi a Faenza, si è svolta la XIX ͣ edizione del Campionato delle vetture a pedali.

Davanti al pubblico delle grandi occasioni con centinaia di ragazzi e famiglie accorse per l’appuntamento, che hanno incoraggiato i team sia per le coreografie che durante la gara alle quali hanno partecipato la delegazione francese, quella della Repubblica ceca, le scuole provenienti da Milano, Pavia, della provincia di Avellino e tutte le scuole faentine di primo e secondo grado, il pomeriggio ha preso il via con l’esibizione musicale del Corpo Bandistico del comune trentino di Fondo, costituito da tanti volontari che nei giorni delle alluvioni di maggio 2023 hanno prestato la loro opera per aiutare la popolazione faentina. Alle ore 15 si è svolta la presentazione dei 29 team, valida per l’assegnazione del punteggio relativo alla Categoria del Look. Dopo l’esecuzione degli inni, alcuni studenti hanno portato davanti al pubblico le 27 bandiere degli Stati membri dell’Unione e in seguito è iniziata la competizione di 80 minuti.

Dopo i conteggi della giuria, la premiazione nelle diverse categorie: Velocità, Look, Combinata e Trofeo Rosso AVIS Faenza. La Categoria della Velocità è stata vinta da ‘Zana Racing Team’ di Milano; seconda la vettura ‘Avis’ dell’Itip Bicci di Faenza e terzo piazzamento per ‘Serena Team’ di Pavia. La Categoria Look è stata vinta dalla ‘Country Vap’ della scuola media Europa mentre la Combinata se l’è aggiudicato il team del Liceo Torricelli-Ballardini con la vettura ‘Gli antenati’. Il Trofeo ‘Rosso Vivo’ dell’AVIS se lo è aggiudicato la Scuola Media Europa di Faenza mentre il Trofeo AVIS lo ha vinto la vettura Avis dell’Istituto Itip Bucci di Faenza.

Da segnalare il team delle ragazze dell’Iti Bucci di Faenza che, in collaborazione con Sos Donna e l’associazione Demetra di Lugo, ha gareggiato su una vettura dalla forma di una scarpetta rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere.

La bellissima giornata di festa, organizzata dall’Assessorato e dall’Ufficio Istruzione del Comune di Faenza, si è tenuta in uno dei luoghi fortemente colpiti dall’alluvione recuperato grazie all’aiuto di tantissimi volontari. Un grazie per aver contribuito alla realizzazione della manifestazione all’associazione ciclistica Faentina, alla Ludoteca di Faenza che ha fatto divertire i bambini con tanti giochi nel corso del pomeriggio, alla sezione faentina dell’Avis, ai volontari della Protezione civile, Pubblica Assistenza, Associazione nazionale Carabinieri, Romagna Acquee, Rione Borgo Durbecco e alle aziende Gemos, Conserve Italia e Conad.