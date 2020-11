Il MEI presenta gli artisti del territorio. Un’iniziativa resa possibile anche grazie alla Legge sulla Musica della Regione Emilia – Romagna.

La crew dei Pioggia Noise, formata dal trapper Zero Paga, dal cantautore Ale di Loto e dal chitarrista e compositore e arrangiatore Giacomo Ambrosini, tutti ragazzi faentini, con un’intervista sulla pagina Facebook del Mei, in sottofondo alcuni brani musicali, ha presentato le nuove produzioni tra album, singoli e un cd prossimo a fine novembre. È il primo appuntamento ideato dal MEI per dar voce agli artisti locali dopo che le nuove restrizioni hanno di fatto cancellato ancora una volta le maggiori opportunità di creare concerti e appuntamenti musicali.

Il gruppo dei Pioggia Noise arriva dalla vittoria al MEI 2020 e si sta allargando a nuovi artisti, rappresentativi di una scena che presenta moltissimi giovani cantautori e moltissimi trapper.